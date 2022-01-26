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У Чечелевому палав дачний будинок: згоріло майна на 400 тис грн

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 223

 

Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі

25 січня о 7.40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дачному будинку (садове ТОВ «Чумаки») на вулиці Шушпанова в селі Чечелевому Кременчуцького району. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Вогнеборці, які прибули на виклик о 7.57, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 8.38, а о 9.11 – ліквідували. Її причиною стало коротке замикання електромережі. Травмованих та загиблих не було.

Вогонь знищив покрівлю на площі 40 кв. м, 10 м електромережі, меблі, 4 вікна, електрообігрівач, ноутбук, домашнє майно, пошкодив стіни та стелю мансардного поверху, перекриття, зовнішнє оздоблення стін. Прямі збитки після пожежі склали 100 тис грн, а побічні – 279 100 тис грн.

До гасіння залучалися 12 чоловік особового складу 15-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 3 одиниці техніки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа Чечелево дача
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