У Кременчуці батько дав в ніс 9-річній доньці

До дитячої лікарні доставили 9-річну дівчинку з травмами обличчя. Про це повідомили оперативні служби міста.
У дівчинки діагностували забій носа і підозрювали перелом. За попередньою інформацією, травми мала отримала вдома - її під час сварки вдарив батько.
Як повідомили у пресслужбі поліції, перелом носа не підтвердився. Мама дитини написала заяву, що не має претензій. На місці обох батьків опитали.
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