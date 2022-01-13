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Надзвичайні новини

У Кременчуці батько дав в ніс 9-річній доньці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 661

 

Мама написала заяву, що не має претензій

До дитячої лікарні доставили 9-річну дівчинку з травмами обличчя. Про це повідомили оперативні служби міста.

У дівчинки діагностували забій носа і підозрювали перелом. За попередньою інформацією, травми мала отримала вдома - її під час сварки вдарив батько.

Як повідомили у пресслужбі поліції, перелом носа не підтвердився. Мама дитини написала заяву, що не має претензій. На місці обох батьків опитали. 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: childdevelop.com.ua
Теги: діти травматизм
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