У Кременчуці батько дав в ніс 9-річній доньці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 661

Мама написала заяву, що не має претензій

До дитячої лікарні доставили 9-річну дівчинку з травмами обличчя. Про це повідомили оперативні служби міста.

У дівчинки діагностували забій носа і підозрювали перелом. За попередньою інформацією, травми мала отримала вдома - її під час сварки вдарив батько.

Як повідомили у пресслужбі поліції, перелом носа не підтвердився. Мама дитини написала заяву, що не має претензій. На місці обох батьків опитали.