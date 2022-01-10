Смертельна ДТП: після зустрічі легковика з вантажівкою, тіло водійки деблокували рятувальники (доповнено)

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9 січня у Юсківці Миргородського району сталася смертельна ДТП.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення загинула водійка легковика, ще двоє пасажирів отримали травми.

В деблокуванні тіла загиблої приймало участь чергове відділення 9 ДПРЧ.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулись DAF, під керуванням 53-річного водія з Сумської області, з Renault Duster, яким керувала 25-річна сумчанка. Травмованих 29-річного та 22-річного пасажирів доставили до Лохвицької ЦРЛ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує всі обставини та причини ДТП.