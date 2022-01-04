За святкові вихідні патрульні піймали 5 «насвяткованих» водіїв

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 0

П'ять протоколів склали копи за вихідні та святкові дні на нетверезих водіїв, повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Троє водіїв пройшли огляд на стан сп'яніння, вміст алкоголю в їх організмах у 8, 9 та 12 разів перевищував допустиму норму. Решта керманичів категорично відмовились від огляду у присутності свідків.

На усіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.