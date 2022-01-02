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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують зниклого Бориса Кириченка, який поїхав з дому на Subaru Forester

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 526

 

Він може перебувати у Києві або Київській, Житомирській чи Черкаській областях

Відділення №1 (м. Пирятин) Лубенського районного відділу поліції розшукує безвісти зниклого Бориса Леонардовича Кириченка, 1967 року народження, мешканця міста Пирятин.

Відомо, що чоловік 30 грудня близько 16.30 поїхав з дому на сірому автомобілі Subaru Forester (державний номерний знак ВІ8263СЕ), і на даний час місцеперебування його невідоме. Він може перебувати у Києві або Київській, Житомирській чи Черкаській областях.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділення №1 (м. Пирятин) Лубенського районного відділу поліції за телефонами: 099-115-06-61, 099-737-98-36 або 102.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: розыск розшук
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