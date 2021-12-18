1
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кременчуцький НПЗ за 9 місяців отримав рекордний за 15 років чистий прибуток

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 348

 

Однією з основних статей доходу став продаж дорожнього бітуму

Кременчуцький НПЗ за 9 місяців отримав рекордний за 15 років (з 2007 року) чистий прибуток 1,08 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на копію фінансової звітності Укртатнафти, оприлюдненої на сайті компанії.

В аналогічний період 2020 року НПЗ у Кременчуці зазнав збитків 413 млн грн.

Однією з основних статей доходу НПЗ став продаж дорожнього бітуму для дорожнього будівництва в рамках президентського проекту «Велике будівництво».

НПЗ реалізував за 9 місяців 2021 року 121 тис. тонн дорожнього бітуму на 1,4 млрд грн. Це забезпечило 14% доходів НПЗ. Для порівняння - продаж найпопулярнішого в країні бензину марки А-95 забезпечив лише 9,6% виручки заводу.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцький НПЗ Укртатнафта прибуток
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх