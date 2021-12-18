Кременчуцький НПЗ за 9 місяців отримав рекордний за 15 років чистий прибуток

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Однією з основних статей доходу став продаж дорожнього бітуму

Кременчуцький НПЗ за 9 місяців отримав рекордний за 15 років (з 2007 року) чистий прибуток 1,08 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на копію фінансової звітності Укртатнафти, оприлюдненої на сайті компанії.

В аналогічний період 2020 року НПЗ у Кременчуці зазнав збитків 413 млн грн.

Однією з основних статей доходу НПЗ став продаж дорожнього бітуму для дорожнього будівництва в рамках президентського проекту «Велике будівництво».

НПЗ реалізував за 9 місяців 2021 року 121 тис. тонн дорожнього бітуму на 1,4 млрд грн. Це забезпечило 14% доходів НПЗ. Для порівняння - продаж найпопулярнішого в країні бензину марки А-95 забезпечив лише 9,6% виручки заводу.