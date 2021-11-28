У Полтаві позашляховик збив дитину

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 971

28 листопада, близько 10.30, у Полтаві на вул. Європейській позашляховик збив дитину.

Як повідомляють очевидці, автівка рухалась з великою швидкістю, а дитину від удару відкинуло на кілька метрів.

Дитину забрала «швидка».

Відео з іншого ракурсу: