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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві позашляховик збив дитину

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 971

 

Дитину забрала «швидка»

28 листопада, близько 10.30, у Полтаві на вул. Європейській позашляховик збив дитину.

Як повідомляють очевидці, автівка рухалась з великою швидкістю, а дитину від удару відкинуло на кілька метрів.

Дитину забрала «швидка».

Відео з іншого ракурсу:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП дитина
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