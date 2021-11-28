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Надзвичайні новини, Полтавщина

Гралися в недобудові: дитина впала в шахту ліфта (доповнено)

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 535

 

Зараз він в реанімації

27 листопада о 17.00 у Розсошенцях дитина впала в шахту ліфта. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Це сталося в недобудованій багатоповерхівці на вул. Параджанова близько 17.00. 

Дитина з політравмою перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, це був 15-річний юнак, який впав до шахти ліфта недобудованої багатоповерхівки, заповненої ґрунтом. Постраждалого ушпиталили до реанімаційного відділення Дитячої міської конічної лікарні. Поліція вивчає обставини події.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: діти травматизм
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