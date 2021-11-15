Під Кременчуком маршрутка злетіла з дороги

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 88

В соцмережах пишуть, що в салоні були пасажири, водій переконує, що був сам

15 листопада, близько 20.30, за Піщаним маршрутка №226 злетіла з дороги.

Очевидці у спільноті h.kremenchug повідомляють, що у маршрутці були пасажири і ДТП сталася через несправність в рульовому управлінні.

Як повідомили у пресслужбі поліції, за словами водія маршрутки, він рухався не за маршрутом, був у салоні сам. З дороги з'їхав, бо був засліплений зустрічним авто. На місці працюють правоохоронці. Було незначне ускладнення руху. Водій написав зустрічну заяву.

Ніхто не постраждав. Автівка отримала незначні пошкодження.