Під Кременчуком маршрутка злетіла з дороги

15 листопада, близько 20.30, за Піщаним маршрутка №226 злетіла з дороги.
Очевидці у спільноті h.kremenchug повідомляють, що у маршрутці були пасажири і ДТП сталася через несправність в рульовому управлінні.
Як повідомили у пресслужбі поліції, за словами водія маршрутки, він рухався не за маршрутом, був у салоні сам. З дороги з'їхав, бо був засліплений зустрічним авто. На місці працюють правоохоронці. Було незначне ускладнення руху. Водій написав зустрічну заяву.
Ніхто не постраждав. Автівка отримала незначні пошкодження.
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