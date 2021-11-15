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Під Кременчуком маршрутка злетіла з дороги

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 88

 

В соцмережах пишуть, що в салоні були пасажири, водій переконує, що був сам

15 листопада, близько 20.30, за Піщаним маршрутка №226 злетіла з дороги.

Очевидці у спільноті h.kremenchug повідомляють, що у маршрутці були пасажири і ДТП сталася через несправність в рульовому управлінні.

Як повідомили у пресслужбі поліції, за словами водія маршрутки, він рухався не за маршрутом, був у салоні сам. З дороги з'їхав, бо був засліплений зустрічним авто. На місці працюють правоохоронці. Було незначне ускладнення руху. Водій написав зустрічну заяву.

Ніхто не постраждав. Автівка отримала незначні пошкодження.

Маршрутка 226 злетіла в кювет
Маршрутка 226 злетіла в кювет

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП ДТП с маршруткой
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