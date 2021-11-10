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У Кременчуці в приватному дворі 2 години гасили пожежу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 358

 

Ніхто не постраждав

9 листопада о 13.05 дворі на пров. Зв’язковому сталася пожежа - горіла господарча будівля. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, її локалізували о 13.46, а о 15.10 – ліквідували.

Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Внаслідок сильного задимлення вони працювали в папаратах захисту органів дихання та зору.

Вогонь знищив 30 кв.м покрівлі та перекриття, 4 кв. м. внутрішнього оздоблення стін та господарче майно, закоптив стіни та стелю.

Все ж будівлю вдалося врятувати від повного знищення, також вогню не дали перекинутися на житловий будинок.

Причина пожежі з’ясовується. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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