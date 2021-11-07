Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини

Київські бізнесмени розікрали 20 млн грн, виділених на будівництво казарм на Полтавщині

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 671

 

На ці гроші вони накупили нерухомості та елітних автівок

Київські бізнесмени розікрали 20 млн грн, виділених на будівництво казарм на Полтавщині. На ці гроші вони накупили нерухомості, елітних автівок та витратили на інші власні потреби. Викрили злочинну «схему» та отримали докази причетності її учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі ГУ Національної поліції Києва.

Під час слідства правоохоронці встановили, що у 2018 році одне з територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь уклало з приватною будівельною компанією ряд договорів на виконання робіт із будівництва казарм поліпшеного типу для військовослужбовців на території Полтавської та Житомирської областей.

Надалі на банківські рахунки компанії у якості авансового платежу перерахували 20 млн грн, за які упродовж трьох місяців з моменту отримання підрядник мав закупити необхідні для будівництва матеріали, конструкції та вироби. Натомість підрядник провів ряд безтоварних операцій з підконтрольними фірмами, привласнивши понад 20 млн грн з держбюджету.

 

Поліцейські завершили досудове розслідування та за погодженням із Київською міською прокуратурою скерували обвинувальний акт стосовно трьох осіб – керівників столичної будівельної фірми - до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: будівництво
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх