Київські бізнесмени розікрали 20 млн грн, виділених на будівництво казарм на Полтавщині

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 671

На ці гроші вони накупили нерухомості та елітних автівок

Київські бізнесмени розікрали 20 млн грн, виділених на будівництво казарм на Полтавщині. На ці гроші вони накупили нерухомості, елітних автівок та витратили на інші власні потреби. Викрили злочинну «схему» та отримали докази причетності її учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі ГУ Національної поліції Києва.

Під час слідства правоохоронці встановили, що у 2018 році одне з територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь уклало з приватною будівельною компанією ряд договорів на виконання робіт із будівництва казарм поліпшеного типу для військовослужбовців на території Полтавської та Житомирської областей.

Надалі на банківські рахунки компанії у якості авансового платежу перерахували 20 млн грн, за які упродовж трьох місяців з моменту отримання підрядник мав закупити необхідні для будівництва матеріали, конструкції та вироби. Натомість підрядник провів ряд безтоварних операцій з підконтрольними фірмами, привласнивши понад 20 млн грн з держбюджету.

Поліцейські завершили досудове розслідування та за погодженням із Київською міською прокуратурою скерували обвинувальний акт стосовно трьох осіб – керівників столичної будівельної фірми - до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.