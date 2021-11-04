У Садках горів приватний будинок: вогнеборці гасили займання півтори години

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4 листопада близько 9.00 загорівся приватний будинок у селі Садки. Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, через 10 хвилин після виклику рятувальники були на місці, і майже півтори години їм знадобилося, щоб загасити займання.

У пожежі згоріли меблі, дерев’яне вікно, три міжкімнатні двері, побутова техніка, газові котел та лічильник, перекриття на площі 2 кв. м, вживані речі, вогонь закоптив стіни та стелю на площі 70 кв. м.

Причини займання встановлюються.