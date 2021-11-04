Вчора кременчужанка загубила онука, коли скуплялася у магазині

Вчора, 3-го листопада, близько 20.00 поліцейські отримали повідомлення від стурбованої жінки, що загубився її 7-річний онук. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.
Кременчужанка розповіла, що вони з хлопчиком були у магазині, проте він самостійно вийшов з нього та пішов в невідомому напрямку.
Отримавши прикмети дитини, копи одразу розпочали її пошуки. Через деякий час інспектори знайшли хлопчика та передали бабусі.
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