Вчора кременчужанка загубила онука, коли скуплялася у магазині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 308

Вчора, 3-го листопада, близько 20.00 поліцейські отримали повідомлення від стурбованої жінки, що загубився її 7-річний онук. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

Кременчужанка розповіла, що вони з хлопчиком були у магазині, проте він самостійно вийшов з нього та пішов в невідомому напрямку.

Отримавши прикмети дитини, копи одразу розпочали її пошуки. Через деякий час інспектори знайшли хлопчика та передали бабусі.