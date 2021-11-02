У Полтаві 83-річна бабуся намагалася викинутися з вікна четвертого поверху

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 320

У Полтаві 83-річна бабуся намагалася вкорити собі віку, але їй завадили копи. Про це інформує патрульна поліція Полтавської області.

Небайдужа громадянка повідомила в поліцію, що на вулиці Івана Мазепи на поручнях балкону сидить літня жінка та хоче стрибнути з 4 поверху. Екіпаж патрульних — Олександр Передерій та Олексій Олефіренко — виїхали за вказаною адресою. Зайшовши до квартири, вони побачили бабусю, яка забарикадувалась на балконі та нікого до себе не підпускала.

Поліцейські намагалися поспілкуватися з нею, проте старенька спершу не йшла на контакт. Оцінивши ситуацію, патрульні домовилися, що спробують потрапити на балкон через вікно. Однак Олександру все ж вдалося налагодити з жінкою розмову. Підібравши момент, коли вона відволіклася, патрульний оперативно зреагував — схопив її та відтягнув у безпечне місце.

Надалі жінку передали медикам, які її ушпиталили. Поліцейські дякують заявниці за вчасний виклик поліції, який допоміг врятувати життя.