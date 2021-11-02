Кременчужанин так хотів щось продати на OLX, що втратив 17 тисяч гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 694

1 листопада 47-річний кременчужанин натрапив на шахраїв на OLX. О 20.03 він звернувся до поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, невстановлена особа під приводом купівлі товару, заволоділа його грошима в сумі 16 999 грн, які зняла з його картки.

Того ж дня 24-річна кременчужанка повідомила поліцію про те, що намагалась купити на OLX шубу зі штучного хутра, а шахраї зняли з її картки 3050 грн.