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Двоповерхова літня кухня горіла у Кременчуці

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 437

 

Сьогодні у провулку Бригадирівському горіла двоповерхова будівля літньої кухні. Вогонь знищив другий поверх літньої кухні на площі 20 м. кв., дерев’яне перекриття на площі 20 м. кв. , дерев’яні стіни другого поверху, шиферну покрівлю, масляний радіатор, дерев’яне облицювання стін на першому поверсі на площі 45 м. кв.

Причина пожежі й збитки встановлюються. На місці працювали оперативно-слідча група, аварійна бригада «Кременчукгаз» та бригада швидкої допомоги.

  

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Автор: Альона Душенко
Теги: пожежа
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