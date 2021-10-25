На Кременчуччині рука 18-річного хлопця потрапила у корморізку: він у тяжкому стані

24 жовтня близько 5.30 у с. Весела Долина рука 18-річного хлопця потрапила у корморізку. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
Як стало відомо, юнак допомагав матері на фермі, і через власну недбалість під час роботи його права рука потрапила в механізм корморізки.
О 6.40 рятувальники з Глобиного витягли руку потерпілого з корморізки та передали його співробітникам Глобинської ЦРЛ.
Зі слів медиків, стан хлопця – тяжкий.
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