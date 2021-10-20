У селі на Полтавщині 14-річний хлопець вкрав автівку і поїхав кататися

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 766 Коментарів: 1

У селі на Полтавщині 14-річний хлопець вкрав автівку і поїхав кататися.

До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції 19 жовтня близько 7.30 за допомогою звернувся 69–річний мешканець Ланнівської громади. Він повідомив, що вночі зник його автомобіль ВАЗ 21061, який знаходився на подвір’ї господарства не замкненим.

Протягом години працівники слідчо-оперативної групи знайшли машину на ґрунтовій дорозі біля ставка в селі Верхня Ланна Ланнівської громади, за 5 кілометрів від оселі власника. На сидінні водія знаходився 14-річний житель цього ж села, якого і підозрюють у викраденні автівки.

Наразі авто повернули власнику, а правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність.

За цим фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решитилівської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо повідомлення хлопцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.