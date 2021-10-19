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Горіла електрощитова в одному з будинків Кременчука

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 623 Коментарів: 7

 Причини пожежі невідомі

Вчора, 18 жовтня, в проїзді Зональний, 6, горіла електрощтова в 2 під'їзді. Про це повідомили в службі оперконтролю мерії Кременчука.

Згоріли два електричних лічильника квартири №9, №10, близько 15 м погоних електропроводів. Закопчені стіни та стеля на площі 5 кв м.

Потерпілі, загиблі відсутні. Збитки, причина встановлюються.

Пожежа ліквідована до прибуття підрозділу ДСНС. Причина - встановлюється.

0
Автор: Альона Душенко
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Коментарі: 7

3 742
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:55

это уже какая за последний месяц? бойлеры...обогреватели....а кто то рассказывал про плохие контакты....может сечение проводов?


2 1
487
Чувааак:
Сьогодні, 10:04

Цитата: zzzzzz

это уже какая за последний месяц? бойлеры...обогреватели....а кто то рассказывал про плохие контакты....может сечение проводов?

тобто в щитовій поганого контакту не може бути в принципі???


2 2
449
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 10:18

Цитата: Чувааак
тобто в щитовій поганого контакту не може бути в принципі???

 

Может, особенно, если проводка алюминиевая. Алюминй текуч и соединения надо регулярно протягивать, но кому это надо? Работает и ладно.


5 0
487
Чувааак:
Сьогодні, 10:55

Цитата: Kremen.Club
Может, особенно, если проводка алюминиевая. Алюминй текуч и соединения надо регулярно протягивать, но кому это надо?

Так так і є! Вона алюмінієва, і до лічильника теж йде алюміній, але підтягнути клеми я не зможу як би не хотів бо стоять пломби!

 

І ще одне нагадаю для тих хто знає і скажу кому не знає - категорично заборонено робити скрутки алюмінієвого провода напряму з мідним!!! Лише через коннектори, шайбу, залудивши, або через спайку. 


3 1
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1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:27

Цитата: Чувааак
тобто в щитовій поганого контакту не може бути в принципі???
почему не может? и только по причине плохого контакта, то есть по одной причине происходили все эти возгорания? нужно послушать тех, кто разбирался в причинах пожара.


1 0
487
Чувааак:
Сьогодні, 12:23

Цитата: zzzzzz
нужно послушать тех, кто разбирался в причинах пожара.
))) о, починається)) відколи почали слухати шо кажуть фахівці??


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zzzzzz:
Сьогодні, 12:37

Цитата: Чувааак
починається
ну тогда можно бесконечно обсуждать есть ли жизнь на марсе,нету ли жизни на марсе....



сколько их сгорело( на выходных тоже где то горела) , причины выясняются, всё. Хоть раз написали что причину выяснили-такая то!


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