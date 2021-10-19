Горіла електрощитова в одному з будинків Кременчука

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 623 Коментарів: 7

Вчора, 18 жовтня, в проїзді Зональний, 6, горіла електрощтова в 2 під'їзді. Про це повідомили в службі оперконтролю мерії Кременчука.

Згоріли два електричних лічильника квартири №9, №10, близько 15 м погоних електропроводів. Закопчені стіни та стеля на площі 5 кв м.

Потерпілі, загиблі відсутні. Збитки, причина встановлюються.

Пожежа ліквідована до прибуття підрозділу ДСНС. Причина - встановлюється.