Під Кременчуком Volkswagen збив пішоходку

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7 жовтня, близько 21.20 на автодорозі Капустяни — Дяченки — Дмитрівку — Горішні Плавні перед поворотом на Дмитрівку сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 36-річний полтавець на Volkswagen збив 49-річну пішоходку. Місцева мешканка з травмами потрапила до лікарні.

За фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.