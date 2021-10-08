У Кременчуці 5-річний хлопчик зламав руку у дитсадку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 315

7 жовтня до травматологічного відділення дитячої лікарні потрапив 5-річний хлопчик з переломом. Про це йдеться у добовому зведенні мерії.

Лікарі діагностували у дитини закритий перелом нижньої третини обох кісток правого передпліччя зі зміщенням.

Як повідомив Obozrevatel , інцидент стався в одному з дитячих садків Кременчука. За словами заступниці директора міського департаменту освіти Ірини Друженко, після музичного заняття дорогою до групової кімнати хлопчик спіткнувся, впав і заплакав.

Друженко каже, що вихователька одразу відвела дитину до медсестри. Під час поверхового огляду серйозних ушкоджень вона не виявила. Але хлопчик скаржився на біль, і батькам порадили показати малюка лікарям.

Лікарі діагностували у дитини закритий перелом нижньої третини обох кісток правого передпліччя зі зміщенням. Хлопчик перебуває в травмвідділенні дитячої лікарні.

За фактом травмування дитини в дитячому садочку міський департамент освіти призначив службову перевірку.