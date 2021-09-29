П'яний кременчужанин намагався відкупитися від копів 8,5 тисячами гривень

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28 вересня, близько 23.00, охоронці порядку отримали повідомлення від небайдужих громадян про те, що містом рухається Hyundai, за кермом якого перебуває п'яний водій. Вказаний транспортний засіб інспектори зупинили на вулиці Європейській.

Як повідомили у пресслужбі поліції, спілкуючись із 40-річним керманичем, інспектори дійсно відчули від нього різкий запах алкоголю, але пройти огляд на стан сп'яніння останній відмовився та почав пропонувати копам 8500 гривень хабаря.

Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли й він продовжував наполягати на своєму. Але уникнути відповідальності водію не вдалось — патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на нього адміністративні матеріали: