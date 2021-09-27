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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі в пожежі згоріло 2 тонни сіна

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 446

 

Сінник від пошкодження врятувати не вдалось, але полум'я не перекинулося на будинок поруч

26 вересня о 10.32 в с. Великі Кринки Кременчуцького району сталася пожежа у дворі приватного будинку на вул. Перемоги.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували об 11.35, а о 12.05 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив 2 т сіна, 40 кв. м перекриття, 40 кв. м покрівлі сінника. Врятували дану будівлю від повного знищення полум’ям, також рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташований житловий будинок.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 6-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки, також техніка місцевого підприємства.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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