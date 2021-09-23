Банда викрала дочку депутата Полтавської облради: просили пів мільйона доларів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 286 Коментарів: 2

СБУ знешкодила банду, яка займалося викраденням людей та вимаганням грошей за їх звільнення. Зловмисників зупинили «на гарячому» - після викрадення дитини одного із депутатів Полтавської обласної ради.

Як повідомляє пресслужба СБУ, організатором «схеми» є чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він знаходиться у Київському слідчому ізоляторі.

Незважаючи на позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі $100 тис.

Викуп за дочку депутата становив $470 тис., які мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами. Зловмисникам вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

Незважаючи на те, що викрадачі спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Телеграм-канал або «Даркнет», правоохоронці змогли встановити та затримати їх. Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне слідче управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ і за сприяння оперативного відділу Державної установи «Київській слідчий ізолятор».



