Біля Градизька браконьєри сітками натягали понад 200 кілограмів риби

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 323 Коментарів: 2

Ловили з промислового судна, яке належить одному з риболовецько-сільськогосподарських господарств

9 вересня водні поліцейські Кременчуцького райуправління, спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили промислове судно, з якого незаконно ловили рибу сітками. Браконьєри працювали в районі Градизька Кременчуцького району.

Правоохоронці встановили, що судно належить одному із риболовецько-сільськогосподарських господарств Полтавщини, а сумарна довжина сіток, якими ловили рибу, близько 400 метрів.

На місці події слідчо-оперативна група виявила понад 200 кілограмів риби. За попередніми підрахунками рибному господарству України завдано збитків на 1,5 мільйона гривень.

З даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.249 ККУ (Зайняття незаконним рибним промислом).