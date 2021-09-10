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Надзвичайні новини, Полтавщина

Біля Градизька браконьєри сітками натягали понад 200 кілограмів риби

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 323 Коментарів: 2

 

Ловили з промислового судна, яке належить одному з риболовецько-сільськогосподарських господарств

9 вересня водні поліцейські Кременчуцького райуправління, спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили промислове судно, з якого незаконно ловили рибу сітками. Браконьєри працювали в районі Градизька Кременчуцького району.

Правоохоронці встановили, що судно належить одному із риболовецько-сільськогосподарських господарств Полтавщини, а сумарна довжина сіток, якими ловили рибу, близько 400 метрів.

На місці події слідчо-оперативна група виявила понад 200 кілограмів риби. За попередніми підрахунками рибному господарству України завдано збитків на 1,5 мільйона гривень.

З даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.249 ККУ (Зайняття незаконним рибним промислом).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: риба вилов рибоохоронці
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Коментарі: 2

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:05

так єтот баркас в прошлом году ловили уже, опять отпустят и снасти отдадут? дробота контора?


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24
booble:
Сьогодні, 12:45

занесут и будут дальше рыбачит

 


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