Біля Градизька браконьєри сітками натягали понад 200 кілограмів риби

9 вересня водні поліцейські Кременчуцького райуправління, спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили промислове судно, з якого незаконно ловили рибу сітками. Браконьєри працювали в районі Градизька Кременчуцького району.
Правоохоронці встановили, що судно належить одному із риболовецько-сільськогосподарських господарств Полтавщини, а сумарна довжина сіток, якими ловили рибу, близько 400 метрів.
На місці події слідчо-оперативна група виявила понад 200 кілограмів риби. За попередніми підрахунками рибному господарству України завдано збитків на 1,5 мільйона гривень.
З даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.249 ККУ (Зайняття незаконним рибним промислом).
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