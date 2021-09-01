Оце так зустріч: копи перестріли кременчужанина, який переховувався від слідства

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 162

31 серпня на проспекті Свободи охоронці порядку зустріли чоловіка, який побачивши їх помітно знервував та намагався зникнути з поля зору. Оскільки така поведінка здалась поліцейським підозрілою, то вони вирішили поспілкуватись з ним.

Під час встановлення особи стало зрозуміло, що 41-річний чоловік так себе поводить, бо перебуває в активному розшуку за переховування від органів досудового розслідування за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції, надалі справою займається слідчий.