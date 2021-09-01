Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Надзвичайні новини

Оце так зустріч: копи перестріли кременчужанина, який переховувався від слідства

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 162

 

Його передали слідчим

31 серпня на проспекті Свободи охоронці порядку зустріли чоловіка, який побачивши їх помітно знервував та намагався зникнути з поля зору. Оскільки така поведінка здалась поліцейським підозрілою, то вони вирішили поспілкуватись з ним.

Під час встановлення особи стало зрозуміло, що 41-річний чоловік так себе поводить, бо перебуває в активному розшуку за переховування від органів досудового розслідування за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції, надалі справою займається слідчий.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх