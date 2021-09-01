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Надзвичайні новини

На трасі Renault влетів у відбійник і перекинувся

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 696

 

Постраждала пасажирка

1 вересня, близько 5.30, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Циганське Полтавського району сталася ДТП.

Як повідомляє пресслужба поліції, 41-річний водій Renault Megane влетів у відбійник, після чого авто перекинулося. Врезультаті ДТП травми отримала 42-річна пасажирка легковика, її госпіталізували.

 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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