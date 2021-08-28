«Сію-вію...»‎: хазяйновиті мешканці Лубенського району виростили понад 450 конопель

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Оперативно-профілактичні заходи проходили в рамках операції під умовною назвою «МАК»

Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує, що 27 серпня слідчі поліції Лубенщини обшукали місце проживання 58-річного та 47-річного жителів Лубенського району. Санкціоновані общуки проходили в рамках операції під умовною назвою «МАК».

На території господарства поліцейські виявили та вилучили понад 450 рослин конопель. Рослини направили на експертне дослідження.

За викритими фактами здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.