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Надзвичайні новини, Полтавщина

«Сію-вію...»‎: хазяйновиті мешканці Лубенського району виростили понад 450 конопель

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 194

 

Оперативно-профілактичні заходи проходили в рамках операції під умовною назвою «МАК»

Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує, що 27 серпня слідчі поліції Лубенщини обшукали місце проживання 58-річного та 47-річного жителів Лубенського району. Санкціоновані общуки проходили в рамках операції під умовною назвою «МАК».

На території господарства поліцейські виявили та вилучили понад 450 рослин конопель. Рослини направили на експертне дослідження.

 

За викритими фактами здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коноплі наркотики поліція
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