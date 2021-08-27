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Надзвичайні новини

На Полтавщині перекинувся бензовоз: водій у лікарні

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 564

 

Паливо, яке розлилося, прибирали рятувальники

26 серпня о 13.30 на 6 кілометрі автодороги Полтава-Красноград поблизу с. Олексіївка Коломацької сільської громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба ДСНС.

Вантажівка «КАМАЗ» з’їхала з дороги у кювет та перекинулася. Внаслідок події стався витік дизельного палива. Надзвичайники подали піну на бензовоз та змили паливно-мастильні матеріали.

40-річного водія вантажівки госпіталізували до Машівської центральної районної лікарні.

У ліквідації наслідків ДТП брали участь 3 чоловіки особового складу 5-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рятувальники бензовоз ДТП
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