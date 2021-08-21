Біля зупинки «Козацька» збили велосипедиста

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 584

21 серпня біля зупинки «Козацька» 35-річна водійка за кермом легковика, виїжджаючи на дорогу, не помітила та збила 55-річного велосипедиста. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.

Потерпілий живий, отримав незначні травми.

На місці події працюють патрульні, вони складуть на керманичку адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.