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Біля зупинки «Козацька» збили велосипедиста

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 584

 

Потерпілий отримав незначні травми

21 серпня біля зупинки «Козацька» 35-річна водійка за кермом легковика, виїжджаючи на дорогу, не помітила та збила 55-річного велосипедиста. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.

Потерпілий живий, отримав незначні травми.

На місці події працюють патрульні, вони складуть на керманичку адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: велосипедист ДТП
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