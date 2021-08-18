Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Надзвичайні новини

Нетверезий водій врізався у зупинку та намагався втекти - але правоохоронці були напоготові

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 920 Коментарів: 1

 

Алкотестер показав, що вміст алкоголя в крові керманича перевищував норму майже у 10 разів

За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, 17 серпня охоронці порядку отримали повідомлення про ДТП на вулиці Тараса Бульби. Водій автомобіля ВАЗ в'їхав у зупинку громадського транспорту. Після ДТП чоловік залишив автомобіль та зник з місця пригоди.

Поліцейські відшукали 47-річного керманича та доставили його на місце пригоди. Останній не заперечував своєї причетності до вказаної події та повідомив, що після ДТП вживав алкогольні напої. Алкотестер «Драгер» показав результат 2,06 проміле алкоголю, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

Під час складання адміністративних матеріалів патрульні з'ясували, що у чоловіка відсутнє водійське посвідчення та страховий поліс.

На кременчужанина склали адміністративні матеріали: за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу алкоголю до проведення огляду з метою встановлення стану алкогольного сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

2
Автор: Тамара Зінченко Джерело відео: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП патрульна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

957
Angel737:
Сьогодні, 12:32

Молодцы Копы!


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх