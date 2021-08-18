Нетверезий водій врізався у зупинку та намагався втекти - але правоохоронці були напоготові

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 920 Коментарів: 1

Алкотестер показав, що вміст алкоголя в крові керманича перевищував норму майже у 10 разів

За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, 17 серпня охоронці порядку отримали повідомлення про ДТП на вулиці Тараса Бульби. Водій автомобіля ВАЗ в'їхав у зупинку громадського транспорту. Після ДТП чоловік залишив автомобіль та зник з місця пригоди.

Поліцейські відшукали 47-річного керманича та доставили його на місце пригоди. Останній не заперечував своєї причетності до вказаної події та повідомив, що після ДТП вживав алкогольні напої. Алкотестер «Драгер» показав результат 2,06 проміле алкоголю, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

Під час складання адміністративних матеріалів патрульні з'ясували, що у чоловіка відсутнє водійське посвідчення та страховий поліс.

На кременчужанина склали адміністративні матеріали: за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу алкоголю до проведення огляду з метою встановлення стану алкогольного сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.