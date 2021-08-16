У Кременчуці нетверезий водій на ВАЗі в'їхав у вантажівку

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 508

Цими вихідними на вулиці Лікаря Богаєвського нетверезий водій на ВАЗі в'їхав у вантажівку DAF. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Під час з'ясування усіх обставин патрульні помітили у 27-річного винуватця пригоди ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,05 проміле алкоголю, що майже у 5 разів перевищує допустиму норму. Також правоохоронці встановили, що у вказаного водія відсутній страховий поліс на автомобіль.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Загалом за вихідні дні патрульні виявили 5 водіїв з ознаками сп’яніння.