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Надзвичайні новини

У Кременчуці нетверезий водій на ВАЗі в'їхав у вантажівку

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 508

 

Загалом за вихідні дні патрульні виявили 5 водіїв з ознаками сп’яніння

Цими вихідними на вулиці Лікаря Богаєвського нетверезий водій на ВАЗі в'їхав у вантажівку DAF. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Під час з'ясування усіх обставин патрульні помітили у 27-річного винуватця пригоди ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,05 проміле алкоголю, що майже у 5 разів перевищує допустиму норму. Також правоохоронці встановили, що у вказаного водія відсутній страховий поліс на автомобіль.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Загалом за вихідні дні патрульні виявили 5 водіїв з ознаками сп’яніння.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель ДТП грузовик
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