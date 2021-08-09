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Надзвичайні новини

Вогнеборці з Кременчука врятували два населених пункти та культову спорду у Греції

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 646

  

Рятувальники продовжують надавати допомогу у боротьбі зі стихією

10 надзвичайників з Полтавської області надають допомогу у гасінні масштабних пожеж у Греції. Врятували два села та культову споруду. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж 7 серпня зведений загін ДСНС на території периферії «Спатарі», між населеними пунктами Трупі та Дафнусса, у Греції ліквідував осередки пожежі по фронту 2 250 м, глибиною до 200 м. Надзвичайники врятували два населені пункти - село Спатарі та село Метохи. Вогнеборці з України, врятували 17 житлових будинків, одну культову споруду, 33 господарчі будівлі, одне зерносховище, один притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.

Протягом 8 серпня рятувальники ліквідували окремі осередки та локалізували пожежу лісу в гірському масиві по фронту 1 800 м (з початку робіт 4 тис. 50 м), глибиною до 60 м. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ДСНС
Теги: Греція пожежа
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