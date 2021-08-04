В Горішніх Плавнях чоловік дав в обличчя поліцейському

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 749 Коментарів: 4

Його одразу ж затримали

2 серпня в Горішніх Плавнях чоловік напав на поліцейського. Пресслужба поліції повідомляє, що фігурант раптово дав в обличчя поліцейському, який прибув у складі слідчо-оперативної групи на виклик про правопорушення. Нападника затримали.

- Нападником виявився 30-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми із законом. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії, - повідомив Максим Строк, т.в.о. начальника відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У разі доведення вини судом, чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.