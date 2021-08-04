В Горішніх Плавнях чоловік дав в обличчя поліцейському

Його одразу ж затримали
2 серпня в Горішніх Плавнях чоловік напав на поліцейського. Пресслужба поліції повідомляє, що фігурант раптово дав в обличчя поліцейському, який прибув у складі слідчо-оперативної групи на виклик про правопорушення. Нападника затримали.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
У разі доведення вини судом, чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.