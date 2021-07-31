На Полтавщині зіткнулись легковик та навантажувач: п'ятьох людей доставили до лікарні

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Госпіталізації ніхто з них не потребував

30 липня, близько 19.00, на автодорозі «Пирятин-Прилуки-Ніжин», поблизу села Калиновий Міст, Лубенського району, сталася ДТП.

Як повідомляє пресслужба поліції, зіткнулися Volkswagen Touareg під керуванням 46-річного мешканця Чернігівської області, із навантажувачем Dieci agri plus 40.7, під керуванням 52-річного мешканця Пирятину.

Внаслідок ДТП до Пирятинської лікарні для встановлення ступня тяжкості тілесних ушкоджень були доставлені водій та чотири пасажири легковика (44, 24, 23 та 16 років), мешканці Чернігівщини. Госпіталізації вони не потребували.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.