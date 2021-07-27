Поліцейські собаки Кременчука шукають нового турботливого кінолога

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Поліцейські собаки Кременчука шукають нового турботливого кінолога. Актуальна вакансія молодшого інспектора-кінолога розміщена на сайті Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Наразі у Кременчуці служить 3 собаки, і ще одна «підростає». Три роки тому «ТелеграфЪ» розповідав про чотирилапих правоохоронців. Дехто з них ще працює, а дехто - на пенсії.

Карат (німецька вівчарка) - шукає вибухівку. Ми писали про нього, коли він був ще щеням. Карат змінив лабрадора Діну, яка поїхала працювати до Полтави.

Джек (кокер-спаніель) - спеціаліст по наркотикам. Джеку уже 7 років, і через пару років він піде на пенсію.

Кінологи планують, що його замінить Спайк (німецька вівчарка). Проте зараз він ще малюк, і тільки навчається.

Белла (німецька вівчарка) - слідопит. Белла змінила Рудика, який пішов на пенсію, «звільнившись» разом зі своїм господарем-поліціянтом.

Також Кременчук пам'ятає вівчарку Ніку. Вона у добрих руках, як і її колеги на заслуженому відпочинку після довгої служби.

Вимоги до майбутнього кінолога:

По-перше, любити чотирилапих, піклуватися про них та допомагати виконувати надважливі завдання . Але окрім того:

громадянство України

повна загальна середня освіта

вік від 18 років

знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення

вільне володіння українською мовою

відсутність офіцерського військового чи спеціального звання

Що пропонують:

заробітну плату від 11 300 грн (після успішного проходження первинної професійної підготовки)

професійну підготовку за міжнародними стандартами, пільговий лізинг на житло, компенсацію оренди за винайм житла

соціальне забезпечення згідно діючого законодавства

перспективу кар’єрного росту

можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

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