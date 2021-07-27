Поліцейські собаки Кременчука шукають нового турботливого кінолога. Актуальна вакансія молодшого інспектора-кінолога розміщена на сайті Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Наразі у Кременчуці служить 3 собаки, і ще одна «підростає». Три роки тому «ТелеграфЪ» розповідав про чотирилапих правоохоронців. Дехто з них ще працює, а дехто - на пенсії.
Карат (німецька вівчарка) - шукає вибухівку. Ми писали про нього, коли він був ще щеням. Карат змінив лабрадора Діну, яка поїхала працювати до Полтави.
Джек (кокер-спаніель) - спеціаліст по наркотикам. Джеку уже 7 років, і через пару років він піде на пенсію.
Кінологи планують, що його замінить Спайк (німецька вівчарка). Проте зараз він ще малюк, і тільки навчається.
Белла (німецька вівчарка) - слідопит. Белла змінила Рудика, який пішов на пенсію, «звільнившись» разом зі своїм господарем-поліціянтом.
Також Кременчук пам'ятає вівчарку Ніку. Вона у добрих руках, як і її колеги на заслуженому відпочинку після довгої служби.
По-перше, любити чотирилапих, піклуватися про них та допомагати виконувати надважливі завдання . Але окрім того:
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