У Кременчуці на Івана Мазепи горіла квартира

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 432











Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці на Івана Мазепи, 48 горіла квартира. Як повідомили «Телеграфу» рятувальники, зайнявся матрац, який лежав біля вікна. Пожежних викликали сусіди. Надзвичайники загасили пожежу через вікно.

На момент займання у квартирі нікого не було.