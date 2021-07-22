У Кременчуці на Івана Мазепи горіла квартира

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Зайнявся матрац
У Кременчуці на Івана Мазепи, 48 горіла квартира. Як повідомили «Телеграфу» рятувальники, зайнявся матрац, який лежав біля вікна. Пожежних викликали сусіди. Надзвичайники загасили пожежу через вікно.
На момент займання у квартирі нікого не було.