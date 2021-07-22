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Надзвичайні новини

У Кременчуці на Івана Мазепи горіла квартира

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 432

 

Зайнявся матрац
Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці на Івана Мазепи, 48 горіла квартира. Як повідомили «Телеграфу» рятувальники, зайнявся матрац, який лежав біля вікна. Пожежних викликали сусіди. Надзвичайники загасили пожежу через вікно. 

На момент займання у квартирі нікого не було. 

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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: пожежа
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