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У Кременчуці на вул. Леонова повалило щити, які огороджували ями

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 730

 

Їдьте обережніше, з широко розплющеними очима

У Кременчуці на вул. Леонова повалило дерев'яні щити, які огороджували ями у місцях, де провалюється колектор. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: непогода
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