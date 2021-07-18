У Кременчуцькому районі чоловік провалився у 10-метровий пустий колодязь

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17 липня у с. Бурімка у занедбаний колодязь глибиною понад 10 метрів впав 34-річний чоловік. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку «101» об 11.40 від матері потерпілого.

Вона розказала, що її син, поблизу власного подвір’я, пішов збирати ягоди, оступився та впав у старий колодязь. Яма завжди була прикрита дошками, але з часом вони прогнили. У колодязі не було води, туди господарі скидали сміття.

Рятувальники 8-го Державного пожежно-рятувального посту спустилися та підняли чоловіка на поверхню. Врятований від госпіталізації відмовився.