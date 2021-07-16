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Кременчуцькі патрульні допомогли містянці знайти 10-річного сина, який загубився

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 681

 

Отримавши прикмети, дитину знайшли дуже швидко

Кременчуцькі правоохоронці допомогли містянці знайти 10-річного сина. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 

Схвильована мати, яка загубила дитину, одразу звернулась по допомогу до правоохоронців. 

«Охоронці порядку, дізнавшись від заявниці прикмети дитини, оперативно виїхали на пошуки. І от, невдовзі, інспектори помітили маленького мандрівника на одній з вулиць міста. Патрульні повернули знайденого хлопчика схвильованій матері, яка була безмежно вдячна їм за допомогу», - розповідають у поліції.


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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: діти розшук
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