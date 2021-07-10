У Кременчуці п'яний водій влетів в електроопору

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Алкоголь в його організмі майже у 8 разів перевищував допустиму норму

9 липня близько опівночі на проспекті Лесі Українки водій авто Hyundai не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості руху та влетів в електроопору. Про це повідомляє патрульна поліція.

Під час встановлення усіх обставин поліцейські помітили у 64-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,56 ‰, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.