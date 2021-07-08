У Полтаві патрульні врятували кошеня з автівки, яку зупинили за порушення ПДР

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 617

У Полтаві правоохоронці врятували кошеня з автівки, яку зупинили за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція області.

Інспектори Оксана Каланій та Микола Мокрецов поки спілкувалися з водієм почули жалісливе нявкання, яке доносилося зсередини авто.

Але у салоні тварин не було, і водій теж не розумів, що це за звуки.

Патрульні оглянули автомобіль ззовні й побачили, що маленьке кошеня залізло під капот автівки і потрапило в пастку між радіатором та його решіткою.



У цей день було дуже спекотно, а від радіатора авто йшло ще гарячіше повітря — тварина могла загинути, тому діяти потрібно було дуже швидко.

Патрульний Микола разом з водієм відкрутили металевий захист двигуна та дістали кошеня неушкодженим. А Оксана не змогла залишитись осторонь і одразу вирішила забрати пухнастика собі. Кошеня назвали Ракета.