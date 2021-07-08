На Полтавщині затримали чоловіка, який постачав у область метамфетамін

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На Полтавщині затримали чоловіка, який постачав у область метамфетамін. Про це повідомляє прокуратура області.

Виготовляли психотропи у квартирі на Київщині, та привозили для реалізації у Полтаву. Там їх розфасовували та розповсюджували закладками.

Правоохоронці провели обшуки у мешканця Київської області та полтавця. Вилучили пакети з метамфетаміном, обладнання для виготовлення наркотиків і психотропів, банківські картки та інше.

Затриманим повідомили про підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті психотропних речовин, вчинених в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Окрім цього, один із затриманих є обвинуваченим у порушенні ПДР, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Унаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди сильно травмувався чоловік та пошкоджено 5 автомобілів. Судовий розгляд кримінального провадження триває у Київському районному суді Полтави за підтримання публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури.