На Полтавщині браконьєри нарибалили на 1 мільйон збитків

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 89

На Полтавщині завершилася операція «Нерест 2021». Полтавський рибоохоронний патруль підбив підсумки цьогорічного нересту водних біоресурсів.

Головні держінспектори рибоохоронного патруля Полтавщини здійснили 38 рейдів та викрили 668 порушень природоохоронного законодавства.

Частіше за все рибалки порушували Правила рибальства перевищуючи добову норму вилову риби у 3 кг (ч. 4 ст. 85 КУпАП) або використоввуючи заборонені засоби лову.

За офіційними даними, рибоохоронці вилучили 315 одиниць заборонених знарядь лову (серед яких 11 579 метрів сіток).

Сума збитків, завданих рибному господарству за три місяці нересту, склала 1 451 478 грн



