На Полтавщині правоохоронці «виховували» дорослих

Поліцейські Лубенського районного відділу Полтавщини склали 8 протоколів за вчинення правопорушень неповнолітніми та їх батьками.
З них - 2 протоколи за статтею 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння), 5 протоколів за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та 1 протокол за статтею 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для прийняття рішення щодо притягнення порушників до відповідальності поліцейські підготували відповідні подання до адміністративних комісій та фіскальної служби.
Шановні підприємці, власники та продавці закладів торгівлі!
Закликаємо вас неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства та виключити випадки продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. У разі ігнорування вимог законів правопорушники нестимуть адекватну юридичну відповідальність.
Шановні батьки!
Ретельніше стежте за дозвіллям своїх дітей. Пояснюйте їм правила безпечної поведінки під час відпочинку в громадських місцях та вдома. Акцентуйте на тому, що вживання дітьми алкоголю та тютюнових виробів призводить до погіршення їх стану здоров’я, а іноді й до тяжких наслідків.