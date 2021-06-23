На Полтавщині правоохоронці «виховували» дорослих

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 191

Поліцейські склали адміністративні протоколи на дорослих за доведення дітей до стану сп’яніння

Поліцейські Лубенського районного відділу Полтавщини склали 8 протоколів за вчинення правопорушень неповнолітніми та їх батьками.

З них - 2 протоколи за статтею 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння), 5 протоколів за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та 1 протокол за статтею 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для прийняття рішення щодо притягнення порушників до відповідальності поліцейські підготували відповідні подання до адміністративних комісій та фіскальної служби.