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За нічну зміну патрульні виявили трьох водіїв з ознаками сп'яніння

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 224

 

Бережіть себе та оточуючих

Вчора, 19 червня, поліцейські за ніч виявили трьох водіїв, які керували автівками у стані алкогольного сп’яніння. Один з них вчинив ДТП на автомобільний дорозі державного значення М-22. Чоловік здійснив наїзд на електроопору.

Інспектори склали на всіх керманичів протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

 

Патрульна поліція вкотре закликає водіїв утриматися від керування транспортними засобами під дією алкоголю чи наркотиків, адже наслідки можуть стати трагічними.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: патрульна поліція
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