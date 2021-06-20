За нічну зміну патрульні виявили трьох водіїв з ознаками сп'яніння

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Вчора, 19 червня, поліцейські за ніч виявили трьох водіїв, які керували автівками у стані алкогольного сп’яніння. Один з них вчинив ДТП на автомобільний дорозі державного значення М-22. Чоловік здійснив наїзд на електроопору.

Інспектори склали на всіх керманичів протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

Патрульна поліція вкотре закликає водіїв утриматися від керування транспортними засобами під дією алкоголю чи наркотиків, адже наслідки можуть стати трагічними.