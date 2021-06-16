Надзвичайні новини

У Полтаві у зливовому каналі знайшли останки чоловіка

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 557

 

Поліція встановлює особу загиблого

15 червня, близько 14.30, у Полтаві під час чищення зливової каналізації у провулку Рибальському виявили останки людського тіла. 

За попередньою інформацією пресслужби поліції, останки тіла можуть належати місцевому 72-річному чоловікові, який із жовтня 2020 року розшукується, як безвісно зниклий.

На даний час тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, які мають остаточно підтвердити особу померлого.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини та причини смерті чоловіка встановлюються.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава останки
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх