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Сьогодні кременчужанам обіцяють град та шквали

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 034

  

Синоптики попереджають про різку зміну погоди

Сьогодні, 14 червня, в окремих районах Кременчука та Полтавщини можливі град та шквали 15-20 м\с. Про це попереджають синоптики УкрГідрометцентру.

Офіційно рівень небезпечності таких погодних умов спеціалісти розцінюють як жовтий.

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: погода
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