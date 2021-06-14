Сьогодні кременчужанам обіцяють град та шквали

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Сьогодні, 14 червня, в окремих районах Кременчука та Полтавщини можливі град та шквали 15-20 м\с. Про це попереджають синоптики УкрГідрометцентру.

Офіційно рівень небезпечності таких погодних умов спеціалісти розцінюють як жовтий.