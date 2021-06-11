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Кременчужанин залишився без грошей і саджанців

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 508 Коментарів: 1

 

Шахраї привласнили понад 1000 грн

Кременчужанин, що вирішив придбати саджанці через сайт «с», залишився і без грошей, і без рослин.

За даними правоохоронців, зловмисникам вдалося привласнити 1097 гривень, тож тепер деталі угоди з'ясовують поліцейські.

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: шахрайство мошенничество
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Коментарі: 1

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GAndy:
Сьогодні, 15:16

Саженцы с сайтов - это вообще лотерея. Купил на посадка.юа фундуков больше чем на 1000 грн, пришло фуфло, из которого ни один не прижился.


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