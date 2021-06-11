Кременчужанин залишився без грошей і саджанців

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 508 Коментарів: 1

Кременчужанин, що вирішив придбати саджанці через сайт «с», залишився і без грошей, і без рослин.

За даними правоохоронців, зловмисникам вдалося привласнити 1097 гривень, тож тепер деталі угоди з'ясовують поліцейські.