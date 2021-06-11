Кременчужанин залишився без грошей і саджанців

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Шахраї привласнили понад 1000 грн
Кременчужанин, що вирішив придбати саджанці через сайт «с», залишився і без грошей, і без рослин.
За даними правоохоронців, зловмисникам вдалося привласнити 1097 гривень, тож тепер деталі угоди з'ясовують поліцейські.
Саженцы с сайтов - это вообще лотерея. Купил на посадка.юа фундуков больше чем на 1000 грн, пришло фуфло, из которого ни один не прижился.