Суд узяв під варту чоловіка, який до смерті забив знайому

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 727

3-го червня в селищі Велика Багачка, Миргородського району, стався конфлікт між 40-річною жінкою та місцевим 37-річним чоловіком. У ході сварки чоловік знайому побив. Жінку доставили до лікарні, але врятувати їй життя не вдалося.

Як повідомляє пресслужба поліціїї, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України.

- У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські з’ясували особу, з якою конфліктувала потерпіла. Ним виявився знайомий жінці місцевий чоловік. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 60 діб. У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі, - повідомив Євгеній Сліпченко, начальник відділення №3 (смт. Велика Багачка) Миргородського районного відділу поліції.

Триває досудове розслідування.